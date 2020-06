Morre Joel Schumacher, diretor de Batman, Garotos Perdidos e Um Dia de Fúria

Joel Schumacher, diretor responsável por dois filmes da franquia Batman nos anos 1990, além do clássico "Os Garotos Perdidos"(1985), morreu nesta segunda-feira (22), aos 80 anos. Segundo a revista Variety, a causa não foi revelada. Schumacher tinha 80 anos.

Nascido em Nova York, o cineasta começou a carreira na indústria como figurinista. Além de "Batman Eternamente" (1995) e "Batman & Robin" (1997), ficou conhecido por "O Primeiro Ano do Resto das Nossas Vidas" (1985) , "O Cliente" (1994), "Tempo de Matar" (1996) , que revelou Matthew MacConaughey e "Um Dia de Fúria" (1993), filme emblemático estrelado por Michael Douglas.

Depois de assumir a direção de Batman no lugar de Tim Burton, o diretor enfrentou críticas diversas ao rumo que imaginou para o Homem Morcego da Warner. Continuou, no entanto, na ativa. Sua última participação como diretor foi em dois episódios da finada série "House of Cards", da Netflix.