MasterChef Brasil: novidades no cenário e cuidados nas gravações

A nova temporada do MasterChef Brasil já tem data de estreia! A partir de 14 de julho, às 22h45, o talent show retorna à Band com muitas novidades em seu formato e cenário. O estúdio foi completamente reformulado para atender os protocolos de segurança e higiene da Organização Mundial da Saúde (OMS). Para esta temporada, o cenário traz ares industriais e contemporâneos, com materiais como concreto, madeira e vergalhões de metal.

Uma das maiores mudanças é o mezanino, local que todos os participantes sonham em estar todas as temporadas. O espaço foi ampliado para acomodar todos os participantes respeitando o distanciamento seguro. Outras novidades estão na distância das bancadas dos concorrentes e mesas do restaurante, que irão respeitar 1,5 metros, além da mudança da avaliação dos jurados: os participantes irão produzir sempre três unidades de suas receitas escolhidas (uma para cada jurado), e cada um terá sua própria bancada para provar e realizar suas avaliações.

Nesta temporada, todas as provas e etapas do reality serão realizadas dentro do estúdio, não havendo provas externas, e nem em grupo. As gravações da nova temporada já estão acontecendo e seguem rigorosamente todas as orientações de segurança da OMS (Organização Mundial da Saúde), Ministério da Saúde, Governo do Estado de São Paulo, prezando sempre em primeiro lugar pela segurança e bem-estar de toda a equipe.

Também foram adotadas as normas globais que estão sendo aplicadas pela Endemol Shine Group, que já conta com vários territórios que retomaram suas gravações em produções internacionais. Desde o início da pandemia da covid-19, a produção do MasterChef Brasil conta com uma comissão multidisciplinar formada por médicos do trabalho, médicos infectologistas e profissionais da área, atuando na implementação e orientações das normas de saúde e prevenção que serão aplicadas em todos os estágios da produção.

Formato da Endemol Shine Group, a nova temporada do MasterChef Brasil é uma produção Endemol Shine Brasil, e estreia dia 14 julho, às 22h45, na Band, com reprise na Discovery Home&Health.