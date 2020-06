Grey's Anatomy: Patrick Dempsey volta a falar sobre a série e revela segredo da produção

Conhecido por sua carreira no cinema, mas também pelo personagem Derek Shepherd, Patrick Dempsey foi um dos protagonistas de “Grey's Anatomy” por muitas temporadas. Recentemente, anos após sua saída, o ator voltou a falar sobre a importância da série.

“Ele era um personagem muito legal que fez excelentes escolhas em sua carreira. No que me diz respeito, seis anos se passaram desde o final da minha experiência, mas meu papel está sendo constantemente redescoberto. Eu sou muito grato a esse programa porque ele mudou minha vida, me permitiu realizar muitos projetos que, de outra forma, eu não teria conseguido”, revelou em uma entrevista para a Vanity Fair Itália, segundo a Blasting News.

Shoot #PatrickDempsey Vanity Fair Italia

Photos: Nigel Parry pic.twitter.com/JbsfHDIEhS — Dempsey Spain (@dempseyspain) June 19, 2020

Além de agradecer as oportunidades, o ator de 54 anos mencionou o “segredo do sucesso” da série da ABC: “Tenho orgulho de ter feito parte disso. A força estava no conjunto de atores, na trilha sonora e no roteiro. Havia algo de mágico”, relembrou.

Bateu saudades, né?