Dark: 6 perguntas que (espera-se) devem ser respondidas na 3ª temporada

O fim da segunda temporada de "Dark", lançada em 2019 pela Netflix, deixou tanta ponta solta… Foi de confundir ainda mais do que a primeira, que apresentou as famílias Kahnwald, Nielsen, Doppler e Tiedemann, além de viagens no tempo e inúmeras versões de um mesmo personagem. Agora, a pouco menos de uma semana para a estreia da terceira e última temporada da série de Baran Bo Odar, no sábado (27), nossa cabeça fervilha com questões.

Abaixo, listamos algumas que estamos torcendo para que sejam respondidas na história alemã baseada na cidade fictícia de Winden e seus habitantes, que têm suas versões criança, adolescente, adulta e idosa exibidas alternadamente. Isso para quem sobreviveu.

ATENÇÃO, PODE CONTER SPOILERS PARA QUEM NÃO ASSISTIU ÀS PRIMEIRAS TEMPORADAS DE DARK:

1 – Como surgiu a organização Sic Mundus? E por que o grupo quer o apocalipse?

As viagens no tempo permitiram a reunião, no mesmo espaço, de personagens de 1921, 1953, 1986, 2019 e quem sabe mais de onde? Mas por que esse grupo, comandado por um personagem misterioso chamado Adam, quer acabar com o mundo (e a noção de tempo) como o conhecemos?

2 – Jonas é mesmo Adam? E como ele se transformou no vilão da história?

Na primeira temporada, acreditávamos que Noah(Mark Waschke) era o grande vilão, já que sequestrava crianças e adolescentes para suas experiências de viagem no tempo. Mas, no segundo ano da série, aparece Adam, o líder do Sic Mundus e uma figura de rosto deformado, que ele credita às viagens no tempo. Em confronto com Jonas adolescente (Louis Hofmann), o protagonista, ele diz: "Eu sou você". E como o protagonista se transformou no senhor do apocalipse? Queremos saber.

3 – Que dimensão é essa da qual uma nova Martha surge?

Martha (Lisa Vicari) acabara de morrer pelas mãos de Adam no tempo atual. Jonas mal teve tempo de chorar a perda da amada quando surge uma nova Martha (de visual diferente, com franja e maquiagem pesada) chamando-o para acompanhá-la a um novo mundo.

4 – O que tem na carta que o jovem Noah entrega a Jonas adulto?

Noah jovem (Max Schimmelpfennig) entrega uma carta para Jonas adulto (Andreas Pietschmann) e diz que foi Martha quem escreveu. Confuso, não? Mas piora quando Noah de 1921 diz também que ele precisa salvar do apocalipse seus amigos Magnus Nielsen (Moritz Jahn), Franziska Doppler (Gina Stiebitz) e Bartosz Tiedemann (Paul Lux). Sendo que ele tem um certo conflito com esse último por causa de Martha.

5 – Quem é Aleksander Tiedemann realmente?

O presidente da usina de Winden tem um passado misterioso que ele se esforça para esconder. Ele apareceu ferido na cidade, escondeu documentos com o nome Boris Niewald e acabou entrando para a família Tiedemann. Ao contrário de muitos homens, ele adotou o sobrenome da mulher no casamento, aparemente para dificultar ainda mais ser encontrado. As coisas complicam quando ele é chantageado por Hannah Kahnwald (Maja Schöne), que encontra o passaporte que ele enterrara nos anos 1980 e um novo detetive o coloca contra a parede.

6 – Por que Charlotte foi separada dos pais? E quem fez isso?

Essa parte é uma das mais confusas. Por conta das viagens no tempo, mães podem ser mães delas mesmas. Calma. A gente expica. Em 2019, a policial Charlotte Doppler (Karoline Eichhorn), tem as filhas Franziska e Elisabeth (Carlotta von Falkenhayn). Charlotte desconhece seus verdadeiros pais, já que foi criada pelo cientista H.G. Tanhaus. No fim da segunda temporada, ela tem uma conversa com o Noah adulto e descobre que ele é seu pai. Ele diz que ela foi tomada de sua mãe e mostra foto da família quando ela ainda era bebê. Corta para 2053. Elisabeth, líder de um grupo sobrevivente do apocalipse, olha a mesma foto e chora. Ela deu à luz a sua própria mãe.