‘Dark’ e vários outros filmes e séries estreiam na Netflix; veja a lista da semana

​Todas as semanas, a Netflix adiciona séries e filmes ao seu (já) extenso catálogo. Pensando nisso, Metro Jornal selecionou as principais estreias desta semana para você conseguir acompanhar as novidades da plataforma de streaming. Confira:

Lançamentos da Netflix nesta semana

Disponíveis a partir de segunda-feira (22)

Borgen

The Royal Hibiscus Hotel

Disponíveis a partir de terça-feira (23)

Boneco de Neve

Eric Andre — Legalize Everything

Victoria e Abdul — O Confidente da Rainha

Disponíveis a partir de quarta-feira (24)

Atleta A

Bulbbul

Crazy Delicious

Ninguém Sabe que Estou Aqui

Disponíveis a partir de sexta-feira (26)

Amar e Viver

Esportes do Mundo

Festival Eurovision da Canção — A Saga de Sigrit e Lars

Kasanova

Mulher-Maravilha

Nas Montanhas da Coruja

Twogether

Disponíveis a partir de sábado (27)