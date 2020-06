'Agradeço a quem não virou as costas pra mim nesse momento', diz PC Siqueira

PC Siqueira voltou a se manifestar sobre as acusações contra ele nas redes sociais na noite deste domingo (21). Em um post no Instagram, o youtuber agradeceu aqueles que nunca viraram as costas para ele.

"Agradeço a quem não virou as costas pra mim nesse momento bizarro. Aos que estão se deliciando, esperando o meu suicídio, ser estuprado ou morto… a vida é um pote de ambrosia, só que no final do pote, tem [email protected] Não vá com tanta sede ao pote", escreveu.

Veja também:

Justin Bieber é acusado de estupro por duas mulheres; artista nega

Anna Carolina Jatobá faz videochamada com família e perde direito ao semiaberto

A polícia civil investiga a veracidade de uma suposta conversa do youtuber, após uma conta do Twitter publicar um vídeo de mensagens de teor pedófilo que teriam sido trocadas entre ele e a mãe de uma criança.

Quando as acusações de pedofilia surgiram, PC Siqueira disse ser vítima de fake news e apontou elementos no vídeo que comprovariam que a troca de mensagens seria falsa. No entanto, alguns dias depois, apagou a publicação. Ele também excluiu seu canal do YouTube.