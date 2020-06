Aprenda a jogar xadrez com oficinas gratuitas online das Bibliotecas de São Paulo

Duas bibliotecas paulistanas vão organizar uma série de oficinas online gratuitas para quem quer aprender ou melhorar suas habilidades no xadrez. Com aulas para iniciantes, intermediários ou avançados no jogo, os encontros virtuais acontecerão entre 23 e 27 de julho, nas páginas do Facebook de cada biblioteca.

A Biblioteca Parque Villa-Lobos terá oficinas dedicadas aos mais iniciantes, e vai cobrir desde as regras até estratégias de jogo e exercícios práticos. Confira a programação a seguir:

23 de junho (terça-feira), das 16h às 17h – As leis do xadrez (regras) e o objetivo do jogo – xeque-mate e casos de empate.

24 de junho (quarta-feira), das 16h às 17h – Exercícios de mate em 1 e exercícios com mates na oitava fileira.

25 de junho (quinta-feira), das 16h às 17h – Os mates elementares – torre e rei contra rei os mates elementares – dama e rei contra rei.

26 de junho (sexta-feira), das 16h às 17h – Os mates elementares – mate de rei e dois bispos contra rei e os mates de rei, bispo e cavalo conta rei.

27 de junho (sábado), das 16h às 17h – Estratégia geral das aberturas – jogadores iniciantes e jogadores intermediários ou com rating entre 1300 e 1700

Já as aulas no Facebook da Biblioteca de São Paulo são destinadas a jogadores intermediários ou avançados, e cobrem habilidades e conhecimentos como valores das peças, criação e aproveitamento de colunas, controle do centro e estrutura de peões. Confira a programação: