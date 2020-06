Violão de Kurt Cobain usado no MTV Unplugged bate recorde em leilão

O leilão do violão usado pelo vocalista e guitarrista do Nirvana, Kurt Cobain, na gravação do MTV Unplugged, em 1993, foi leiloado no sábado pela casa Julien’s e atingiu um valor recorde de US$ 6 milhões.

Até então, a guitarra mais cara leiloada era uma Fender Stratocaster usada pelo guitarrista do Pink Floyd, David Gilmour, em 2019, que alcançou os US$ 3,975 milhões para obras de caridade.

O comprador do violão de Kurt é o empresário australiano Peter Freedman, fundador da Rode Microphones, que disse em entrevista que pretende exibir o instrumento em várias cidades do mundo.

O violado de Kurt Cobain é um modelo D-18E da empresa americana Martin. Existem apenas 302 exemplares em todo mundo.