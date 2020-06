MasterChef Brasil: Temporada 2020 já tem data de estreia

Está com saudades da cozinha mais famosa do país? Uma nova temporada do MasterChef Brasil está prestes a ir ao ar na tela da Band. O talent show culinário, que já revelou grandes talentos da gastronomia em 11 temporadas eletrizantes, volta à grade da emissora no dia 14 de julho.

Também estão de volta os jurados Henrique Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin, juntamente com a apresentadora Ana Paula Padrão. A Band e a Endemol Shine Brasil fizeram adaptações novo formato do programa para atender os protocolos de segurança devido a pandemia global.

As gravações seguem rigorosamente todas as orientações de segurança da OMS (Organização Mundial da Saúde), Ministério da Saúde e Governo do Estado de São Paulo, prezando sempre em primeiro lugar pela segurança e bem-estar de todos os envolvidos.

Desde o início da quarentena, a produção do MasterChef Brasil conta com uma comissão multidisciplinar formada por médicos do trabalho, médicos infectologistas e profissionais da área atuando na implementação e orientações das normas de saúde e prevenção que serão aplicadas em todos os estágios da produção.

Entre os protocolos que foram adotados estão a aferição de temperatura diária dos colaboradores, restrição de pessoas dentro do estúdio e switcher identificadas com crachás com cores diferentes para cada acesso, estação de higienização exigida para a entrada no estúdio, distância segura entre funcionários e elenco, uso obrigatório de máscaras e processos de higiene ostensivos no estúdio e locais de trabalho.

Além disso, todos os colaboradores do MasterChef Brasil receberam da Endemol Shine Brasil kits individuais com 20 (vinte) máscaras de algodão duplo, álcool em gel 70% e copos de silicone reutilizáveis, que seguem as diretrizes de segurança global da produtora, com apoio da Band.