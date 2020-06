Coleção da LEGO com Super Mario será vendida no Brasil

A Lego revelou nesta semana o portfólio completo de sets da coleção com o universo de Super Mario. Ao Metro Jornal, a assessoria da Nintendo confirmou que os produtos serão vendidos no Brasil, com preços e datas de lançamento a serem divulgadas em breve.

Nos Estados Unidos, os sets já estão em pré-venda e serão lançados no dia 1º de agosto. A coleção é formada por um kit básico, com o personagem Mario em versão lego e recursos para criação de fases, além de outros sets de expansão e de “power ups”, que dão novos poderes ao protagonista.

Também será vendido um pack com outros personagens da franquia para ampliar as possibilidades criativas do brinquedo, voltado ao público infantil. Não foi confirmado se toda a coleção estará disponível no Brasil.

Veja vídeo com detalhes da coleção LEGO Super Mario: