Iza e Gilberto Gil fazem live juntos neste sábado

Iza e Gilberto Gil vão cantar juntos em uma live neste sábado (20), com o objetivo de arrecadar doações para o movimento "Faça parte: comece o que não tem preço", que doará 2 milhões de refeições para comunidades pobres.

Esta é a primeira vez que os dois artistas farão um show completo juntos. A apresentação acontecerá na casa de Gil no dia 20 de junho, às 20h, no canal da Mastercard Brasil no YouTube.

A live contará com um QR Code na tela para que os telespectadores possam fazer doações. Cada real doado é um prato de comida para os mais afetados pela pandemia.