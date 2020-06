Novo livro da saga Jogos Vorazes chega ao Brasil

O novo livro da saga Jogos Vorazes, de Suzanne Collins, chega às livrarias brasileiras nesta sexta-feira (19), dez anos depois do lançamento da trilogia.

A história de “A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes” se passa 64 anos de Katniss Everdeen participar dos Jogos Vorazes e explora o passado do vilão Coriolanus Snow, quando ele ainda tinha 18 anos e se preparava para a oportunidade de ser mentor na 10º edição do evento.

"Esta nova história, contada com Snow como protagonista, nos ajuda a entender melhor o sistema dos Jogos Vorazes e como eles foram se transformando ao longo do tempo até se tornarem o que conhecemos na saga da Katniss", afirma Paula Drummont, da Editora Rocco.

"Além disso, nos dá pistas de como funcionavam as relações de poder em Panem. Vemos, por exemplo, diversos sobrenomes conhecidos da trilogia nos cidadãos da Capital, o que mostra que as mesmas famílias estão no comando há anos. E o Snow era um jovem controlador, possessivo e ambicioso. Suzanne Collins conduz a narrativa de uma maneira que expande muito o mundo da trilogia", completa.

A saga, que comemora 10 anos de lançamento no Brasil, já vendeu 100 milhões de cópias dos três livros da trilogia Jogos Vorazes. O quarto livro também já teve a adaptação para o cinema confirmada.