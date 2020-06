Música tema de La Casa de Papel ganha nova versão e viraliza

'Bella Ciao, canção tema de La Casa de Papel, ganhou uma nova versão sobre o coronavírus e viralizou nas redes sociais.

Viral Morzaria, um blogueiro de viagens e entretenimento indiano de 29 anos, que mora nos Emirados Árabes Unidos, decidiu fazer uma versão da música que completasse o que estamos passando com a pandeia. A paródia de Bella Ciao obteve mais de 27 mil visualizações nos The Viral Vlogs; canal oficial do YouTube.

“'Beat You Corona' é uma música sobre como o coronavírus surgiu do nada e mudou nossas vidas. É uma versão divertida da música 'Bella Ciao' na série Netflix Money Heist / La Casa de Papel”, explica.

Confira