Ludmilla estreia como atriz na série 'Arcanjo Renegado'

Cantora e agora atriz! Ludmilla anunciou, nesta quinta-feira (18), que vai interpretar uma policial militar na segunda temporada da série Arcanjo Renegado, do GloboPlay.

"Eu não virei atriz, não, né gente? A convite do maravilhoso José Junior, vou chegar com tudo na segunda temporada de 'Arcanjo renegado' interpretando uma policial militar. Estou treinando pesado. Vocês vão poder conferir tudo em breve. Gostaram da novidade?", escreveu a cantora nas redes sociais.

Em uma série de vídeos publicados nos stories do Instagram, Ludmilla afirmou que sempre teve o sonho de atuar e que está treinando e lendo o roteiro há algum tempo. "Mais um desafio na minha vida, mais um desafio na minha carreira. Eu gosto de sair da minha zona de conforto, gosto dessa adrenalina, gosto de ver coisas novas e essa vai ser mais uma que eu vou viver e mergulhar de cabeça".

A série conta a história de Mikhael, líder da principal equipe do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais da PM) do Rio de Janeiro, que busca vingança por um amigo morto em uma operação e acaba em conflito com a alta cúpula política do estado. Os novos episódios ainda não tem data de estreia.