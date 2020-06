Ian Holm, de 'Senhor dos Anéis', morre aos 88 anos

O ator Iam Holm, que interpreta Bilbo em "O Senhor dos Anéis" e Ash em "Alien", morreu nesta sexta-feira (19) aos 88 anos.

O agente de Holm afirmou ao The Guardian que o ator morreu por complicações do Mal de Parkinson. "Ele morreu pacificamente no hospital, com sua família e seu cuidador. Ian era charmoso, gentil e talentoso, e vamos sentir falta dele enormemente."

Iam Holm foi indicado ao Oscar por seu papel em "Carruagens de Fogo"(1981), além de vencer um BAFTA. Participou de 130 produções de cinema e TV, incluindo o clássico "Brazil: O Filme" e "Hamlet" (1990). O ator também dublou Skinner na animação "Ratatouille".