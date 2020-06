Ex-BBB Babu Santana é internado no Rio de Janeiro

O ex-BBB Babu Santana foi internado na madrugada desta sexta-feira após se sentir mal e foi internado no hospital Barra D’OR, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

De acordo com o ator Hugo Rodrigues, amigo de Babu, a suspeita de coronavírus já foi descartada pela equipe médica, mas o ator permanece em observação médica e fará exames de rotina.

De acordo com Rodrigues, o mal estar do amigo foi devido a ele estar acima do peso. A assessoria do ator também não quis informar qual foi a causa da internação, mas diz que Babu passa bem.

Babu ficou em quarto lugar na última edição do Big Brother Brasil e acumula atualmente sete milhões de seguidores no Instagram.