Divórcio de Brad Pitt foi motivado pelo bem-estar dos filhos, diz Angelina Jolie

Quase quatro anos depois de um divórcio conturbado, Angelina Jolie comentou a decisão de se separar de Brad Pitt, com quem tem seis filhos e ficou por 12 anos.. "Divorciei-me para o bem-estar da minha família. Essa foi a decisão certa. Eu ainda estou focada na cura deles", disse ela em entrevista à revista Vogue.

Ela disse que, nesse período em que permaneceu resguardada, foi mal compreendida. "Alguns se aproveitaram do meu silêncio, e as crianças veem mentiras sobre elas mesmas na mídia, mas eu as lembro que elas conhecem sua própria verdade e suas próprias mentes.

Brangelina, como o casal ficou conhecido até 2016, quando se separou, são pais de Maddox, 18 anos (que a atriz adotou antes mesmo de conhecer Pitt); Pax, 16; Zahara, 15; Shiloh, 13, e os gêmeos Knox e Vivienne, 11.