Brasil Game Show 2020 é cancelada; feira retorna em 2021

A edição de 2020 da Brasil Game Show, maior feira do mundo gamer na América Latina, foi cancelada. A 13ª montagem do evento deveria ocorrer entre 8 e 12 de outubro, e agora deverá acontecer entre os mesmos dias em 2021.

Aqueles que já compraram ingressos para a feira deste ano poderão utilizá-los para entrar na BGS de 2021, além de contar com bônus e benefícios do "Superingresso"; saiba mais clicando aqui.

No comunicado oficial de adiamento, a BGS cita normas da Organização Mundial da Saúde e afirma não querer "surpreender expositores, patrocinadores e público com mudanças repentinas que inviabilizem o planejamento e a organização, provocando ainda mais decepções e transtornos em um ano já tão difícil para todos".

Foram ouvidos parceiros, patrocinadores, colaboradores e expositores da BGS para chegar à decisão. No lugar do evento, uma programação com atividades digitais deverá ser detalhada nas próximas semanas.

Ainda nesta sexta-feira (19), foi adiada a Bienal do Livro de São Paulo, que ocorreria entre setembro e outubro deste ano na capital.