'Rough and Rowdy Ways': Bob Dylan lança 39º álbum após oito anos

Depois de oito anos sem lançar nada, Bob Dylan volta à cena para mostrar seu 39º álbum, o Rough and Rowdy Ways – lançado nesta sexta-feira (19).

Seu último álbum de músicas inéditas, Tempest, foi lançado há oito anos. Fazem parte do novo trabalho singles já lançados pelo artista, como “Murder Most Foul” – de quase 17 minutos de duração – “I Contain Multitudes” e “False Prophet”.

Dylan foi mais um dos artistas obrigados a adiar turnê por conta da pandemia do novo coronavírus. “Espero voltar à estrada o mais rápido possível, uma vez que seja seguro tanto para os fãs quanto para a equipe de produção”, disse o artista.

O disco de dez faixas já está disponível nas plataformas digitais.