Bienal do Livro de São Paulo é adiada para 2022

A 26ª edição da Bienal Internacional do Livro de São Paulo, um dos mais importantes acontecimentos da indústria literária no Brasil, foi cancelada. O evento ocorreria entre outubro e novembro deste ano, no Expo Center Norte, porém será transferida para daqui dois anos, em 2022.

O anúncio foi feito nesta sexta-feira (19) pela Câmara Brasileira do Livro e a Reed Exhibitions, responsáveis pela realização e organização da feira. A medida pretende "garantir a saúde e segurança dos visitantes, autores, expositores, parceiros e colaboradores"; o evento costuma receber cerca de 600 mil visitantes por edição.

Ainda não foram estabelecidas as datas ou o local para para o evento em 2022, porém a organização promete divulgar novas informações em breve.

A Bienal voltaria ao Expo Center Norte em 2020. O local já foi sede do evento entre 1996 e 2002, antes de ele se mudar para o Centro de Exposições Imigrantes e então para o Anhembi.

Alguns grandes eventos continuam previstos para o segundo semestre na cidade, entre eles, o show de Harry Styles no Allianz Parque (7 de outubro), a CCXP (3 a 6 de dezembro) e o Lollapalooza Brasil (4 a 6 de dezembro).