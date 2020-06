5 obras memoráveis para curtir Chico Buarque no aniversário do artista

Hoje é aniversário de um dos maiores compositores da música brasileira. Chico Buarque completa 76 anos. Mesmo que você faça parte do grupo que torceu o nariz para ele, por causa de convicções políticas, esqueça tudo que você ouviu falar sobre ele (ou por ele mesmo) nos últimos 20 anos. Vamos voltar no tempo e nos concentrar na obra do artista até o início dos anos 2000. Escrevesse Chico Buarque em inglês, a língua mais difundida, ele talvez fosse aclamado como um dos maiores compositores do mundo. Recentemente, o artista ganhou o Prêmio Camões (que é o mais importante em língua portuguesa) pelo conjunto da obra. Relembre a incrível obra desse ilustre brasileiro. Confira nossas sugestões para curtir Chico Buarque no dia do aniversário dele:

1. Caravanas Ao Vivo DVD



‘Caravanas’ é considerado um dos grandes espetáculos da carreira do artista, que estava fora dos palcos desde 2012. No repertório de 30 canções estão presentes ainda clássicos como: ‘Partido alto’, ‘Iolanda’, ‘Todo sentimento’, ‘As vitrines’, ‘Retrato em branco e preto’, ‘Sabiá’ e ‘A volta do malandro’. Compre a partir de R$ 57,90.

2. Chico Buarque Essencial CD



Existem dezenas, senão centenas, de coletâneas do artista. Conjuntos de 5 cds ou songbook com outros 10 cds. Mas para você ter apenas um com uma boa seleção, indicamos o recentemente lançado Essencial. São músicas como "As vitrines", "Todo sentimento", "O que será (a flor da pele)", "Futuros amantes" e "Construção". Compre a partir de R$ 18,00.

3. Essa gente



Há alguns pontos de contato entre Chico Buarque e o protagonista de Essa gente, seu primeiro livro após a consagração do prêmio Camões. O escritor Manuel Duarte tem esse sobrenome de perfil vocálico idêntico, e gosta de bater perna nos arredores do Leblon. Contudo, o leitor logo descobre que isso conduz a um dos muitos becos sem saída da trama. Compre a partir de R$ 39,89.

4. Chapeuzinho Amarelo



Chapeuzinho Amarelo conta a história de uma garotinha amarela de medo. Tinha medo de tudo, até do medo de ter medo. O livro de Chico Buarque recebeu, em 1979, o selo de “Altamente Recomendável”, da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ), e, em 1998, Ziraldo conquistou o Prêmio Jabuti na categoria Ilustração. Compre a partir de R$ 29,19.

5. Chico & Vinicius Para Crianças



Além das canções adultas, Chico Buarque produziu uma profícua lista de sucessos para crianças com parceiros como Vinicius de Morais. Essa coletânea é para ouvir e ouvir novamente com as crianças e mostram a incrível obra do artista. Inclui canções como Pirueta, Aquarela e História de uma gata. Compre a partir de R$ 46,90.