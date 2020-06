Warrior Num: freiras combatem o demônio na Netflix

Warrior Num, série da Netflix com 10 episódios, teve seu primeiro trailer divulgado nesta quarta-feira e já tem data marcada para estrear no canal de streaming.

O enredo da nova série conta a história de Ava, uma adolescente que acorda no necrotério e descobre que voltou do mundo dos mortos com habilidades especiais concedidas por uma relíquia divina cravada em suas costas.

Ela se juntará à Ordem da Espada Cruciforme, uma seita composta por freiras guerreiras destinada a combater os demônios, e terá que conciliar o papel de caçadora com a vida normal de uma adolescente.

Baseada nos quadrinhos de Bem Dunn, a série estréia no canal de straming em 2 de julho.