That 70s Show: Ator pode ser condenado à prisão perpétua por acusações de estupro

Danny Masterson, ator que ficou conhecido por interpretar Steven Hyde na série “That 70s Show”, foi acusado por três estupros. Se chegar a ser condenado, pode enfrentar uma pena máxima de 45 anos à prisão perpétua.

De acordo com o Metro Reino Unido, o ator de 44 anos é acusado de atacar as supostas vítimas em incidentes separados entre 2001 e 2003 em sua residência em Hollywood Hills, segundo o promotor do condado de Los Angeles.

Masterson teria estuprado uma mulher de 23 anos em 2001, atacado uma vítima de 28 anos em abril de 2003 e outra de 23 anos no mesmo ano.

Em uma declaração, o advogado de Masterson, Tom Mesereau, disse que as acusações são falsas.

“O Sr. Masterson é inocente e estamos confiantes de que ele será inocentado quando todas as evidências finalmente surgirem e as testemunhas tiverem a oportunidade de testemunhar. Obviamente, o Sr. Masterson e sua esposa estão em choque, considerando que essas alegações de quase 20 anos estão subitamente resultando em queixas, mas eles e sua família ficam consolados sabendo que, em última instância, a verdade será revelada”, disse.

Masterson saiu da série de comedia da Netflix “The Ranch” em 2017, quando foi acusado de abuso sexual.