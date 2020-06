'Revelação': Netflix aborda representatividade trans em novo documentário

A Netflix liberou nesta semana o trailer de "Revelação", um documentário que aborda a representatividade trans no cinema e na televisão. A produção estreia nesta sexta-feira (19).

"Por décadas, pessoas trans foram retratadas de maneira estereotipada no cinema e na TV. O documentário Revelação faz uma investigação sobre o impacto dessa representação na comunidade trans. Por meio do olhar e de relatos de pessoas como Laverne Cox, Lilly Wachowski, Yance Ford, Jamie Clayton e Chaz Bono. Revelação também nos leva a refletir sobre as mudanças e os avanços que fazem parte", diz a sinopse oficial.

O trailer mostra cenas de filmes e séries com personagens transgênero, desde produções antigas até atuais, como Glee, Sense8 e Orange Is The New Black. Além disso, atores e atrizes trans mostram sua perspectiva sobre a importância da representatividade nas telas e na mídia, apesar do medo.

"Quanto mais representações positivas existirem, mais confiante a comunidade vai se sentir, o que nos coloca em mais perigo", diz Jamie Clayton, da série Sense8.