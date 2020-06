Raven-Symoné se casa com a namorada em cerimônia íntima

A atriz Raven-Symoné, conhecida pela série adolescente "As Visões da Raven", anunciou nesta quinta-feira (18) que se casou com a social media Miranda Maday.

O relacionamento era desconhecido do grande público até a publicação. "Eu me casei com uma mulher que me entende, do café da manhã até o lanche da meia noite, do palco até a casa", disse a atriz de 34 anos.

Na foto, Miranda aparece usando um conjunto branco de calça e blusa, além de um véu. Já Raven está toda de preto.

Segundo as fotos publicadas no Instagram, a cerimônia foi realizada no quintal da casa onde elas moram. "Obrigada a todos que ajudaram e para aqueles que entendem porque [o casamento] teve de ser pequeno durante esse período [de pandemia].

Nos Stories, as noivas publicaram fotos com os poucos convidados, que usavam máscaras.