Pepê, da dupla Pepê e Neném, é diagnosticada com coronavírus

Em sua rede social, a cantora Pepê compartilhou com seus seguidores que foi diagnosticada com covid-19 após descaso em hospital púbico e maratona em um hospital particular.

“Há dez dias senti os sintomas da covid-19 em um hospital púbico, como todo mundo, normal. Não tinha assistência nenhuma, um descaso como sempre. Tive que procurar um hospital particular, fiz o teste e estou com a covid”.

A cantora tranqüilizou os seus seguidores, disse que já está em isolamento e tomando os remédios recomendados pelo médicos. “Obrigado a todos, rezem por mim e eu rezo por todos. Trago notícias”, concluiu a artista.

Veja o vídeo: