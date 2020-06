Após depor, PC Siqueira posta mensagem no Instagram: 'Quem ri por último, não ri melhor'

Após prestar depoimento em São Paulo nesta semana, PC Siqueira publicou uma mensagem em seu stories do Instagram em que afirma que "quem ri por último, não ri melhor".

A polícia civil investiga a veracidade de uma suposta conversa do youtuber, após uma conta do Twitter publicar um vídeo de mensagens de teor pedófilo que teriam sido trocadas entre ele e a mãe de uma criança.

"Quem ri por último, não ri melhor. Não há tal coisa como é essa", escreveu PC Siqueira. "Quem supostamente deveria rir por último, vai observar atônito os outros chorarem, quando tem tempo o suficiente para ver que nada é engraçado. O único riso real, é da ignorância. Toda outra forma de riso, é desespero", completou.

Quando as acusações de pedofilia surgiram, PC Siqueira disse ser vítima de fake news e apontou elementos no vídeo que comprovariam que a troca de mensagens seria falsa. No entanto, no domingo, ele apagou a publicação. Nesta semana, ele também excluiu seu canal do YouTube.