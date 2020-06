Artistas brasileiros se juntam na luta contra a pandemia em live dos Médicos Sem Fronteiras

Em mais uma iniciativa para usar a música como instrumento de combate ao novo coronavírus, diversos artistas se reúnem nesta quinta-feira (18) no festival #MTVJuntosÀDistância, a partir das 21h. O objetivo é homenagear profissionais da saúde e arrecadar fundos para a MSF (Médicos Sem Fronteiras), organização internacional de assistência de saúde em situações de emergência humanitária. A transmissão será feita pelo canal MTV, em sua página do Facebook e no YouTube.

Entre alguns nomes confirmados no especial estão Anitta, Gilberto Gil, Emicida, Anavitória, Duda Beat, Paulo Miklos, Jota Quest, Tati Zaqui, Manu Gavassi e até o duo americano Sofi Tukker. Seguindo o formato da maioria dos festivais online ocorrendo durante a pandemia, cada artista mostra uma performance exclusiva gravada na sua própria casa, a ser exibida durante a programação.

A apresentação do especial será comandada por Pabllo Vittar (que também mostra performance inédita do single “Salvaje”) e Gui Araújo. O programa ainda terá participações especiais de Cleo, Fábio Porchat, Hugo Gloss, Ivete Sangalo, Maisa, Matheus Mazzafera, Rafael Portugal e Yuri Marçal.

Todos esses esforços terão um impacto global. Durante a exibição do festival, os espectadores poderão doar à MSF por meio de link ou QR Code que aparecerão na tela. Todo o dinheiro arrecadado será usado na linha de frente da luta contra o coronavírus. A organização tem presença na América Latina e em mais de 70 países no resto do mundo com medidas de combate.

O festival também terá transmissão simultânea pela Comedy Central e Paramount Network.