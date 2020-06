Kristen Stewart vai interpretar princesa Diana no filme 'Spencer'

A atriz Kristen Stewart, de "As Panteras" e "Crespúsculo", vai interpretar a princesa Diana no filme Spencer, que será produzido em 2021.

O título do longa faz referência ao nome de solteira de Diana e conta a história de um fim de semana no início dos anos 90, em que ela percebeu que o casamento com o príncipe Charles já não era mais o mesmo.

Veja também:

‘Revelação’: Netflix aborda representatividade trans em novo documentário

Banda Scalene lança novo EP produzido na quarentena

O filme é dirigido por Pablo Larráin, de "Jackie", com roteiro de Steven Knight, da série "Peaky Blinders".

"Normalmente, o príncipe encontra a princesa, a convida a ser sua mulher e eventualmente ela se torna rainha. Esse é o conto de fadas. Quando alguém decide não ser rainha e diz 'eu prefiro ir e ser eu mesma', é uma decisão muito grande. Um conto de fadas às avessas", afirmou Larráin ao site Deadline.