Game Cyberpunk 2077 tem lançamento adiado novamente

O game Cyberpunk 2077, da CD Projekt RED, sofreu novo adiamento em seu lançamento. Os desenvolvedores publicaram um comunicado nesta quinta-feira (18), afirmando que o jogo só deve estar disponível em 19 de novembro. A última data anunciada era 17 de setembro.

Segundo a CD Projekt, eles ainda trabalham em detalhes para entregar um game "tinindo". “Aqueles que estão familiarizados com a maneira que fazemos jogos sabem que nós não lançamos algo que não esteja pronto", diz o comunicado.

Segundo a nota, o game está finalizado no que se refere à estrutura. "Cyberpunk 2077 está finalizado tanto em conteúdo, quanto em gameplay. As quests, as cutscenes, as habilidades e os itens; todas as aventuras que Night City tem a oferecer — está tudo ali. Mas com uma abundância de conteúdo e sistemas complexos se entrelaçando, nós temos que verificar tudo propriamente, balancear as mecânicas e arrumar muitos bugs".

Keanu Reeves está no game. Ele é Johnny Silverhand, rockstar emblemático e um dos personagens centrais.