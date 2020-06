Cursed estréia na Netflix em 17 de julho; veja trailer

A Netflix revelou nesta quinta-feira o primeiro trailer de sua nova série, Cursed – A Lenda do Lago, com previsão de estréia em 17 de julho.

Baseada na obra de Frank Miller e Tom Wheeler, a série é uma releitura da famosa lenda do rei Arthur, mas sob a ótica de Nimue, uma jovem mágica e poderosa que no futuro virá a se tornar a Dama do Lago, a guardiã da famosa espada Excalibur e, por isso, detentora do destino de Arthur e de Camelot.

Veja o trailer:

O trailer dá uma pista do roteiro da série: "A lenda diz que a espada pertence ao verdadeiro rei, Mas e se a espada escolher uma rainha?"