Banda Scalene lança novo EP produzido na quarentena

A Scalene lançou, nesta quinta-feira (18), o EP "Fôlego", com 5 músicas novas – quatro delas gravadas durante a quarentena.

Gustavo Bertoni (voz), Tomás Bertoni (guitarra), Lucas Furtado (baixo) e Philipe Nogueira (bateria) gravaram as novas faixas em isolamento social, cada um na sua casa. A última, "Estar A Ver o Mar", já havia sido composta antes da quarentena e divulgada em um vídeo no Instagram da banda.

A banda afirma que o novo EP é uma extensão de seu último álbum, o "Respiro", lançado em dezembro de 2019. Ambos tem músicas mais calmas e lentas, estilo diferente dos álbuns mais antigos.

"É o que precisávamos fazer. Um bocado do que está pulsando aqui em breve vai estar aí e é de vocês também. Podem considerar o EP uma continuação do Respiro e uma despedida dessa fase. Foi bom dar uma desacelerada, mas a angústia e raiva não cabem mais nesse formato não", disse a banda nas redes sociais.

O grupo também anunciou que fará uma live com as músicas novas e antigas da banda no canal do YouTube, às 20h desta quinta.