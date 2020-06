Whindersson Nunes decidiu seguir um novo caminho sem Luísa Sonza. Os dois que anunciaram o fim do casamento disseram que continuavam amigos.

No entanto, após terem os dados pessoais vazados pelo WhatsApp após uma campanha de haters, Whindersson decidiu dar unfollow em Luísa a apagar todas as fotos dela do seu Instagram. Ao que tido indica, o comediante decidiu seguir sua vida.