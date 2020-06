Anne With An E: atriz parabeniza a comunidade LGBTQ+ e dá pista sobre sua orientação sexual

Amybeth McNulty, atriz que interpreta a personagem principal de Anne With An E, usou seu Instagram para desejar feliz mês do orgulho LGBTQ+ e acabou revelando que faz parte da comunidade.

Em uma foto com suas amigas, ela postou “Happy pride month” (feliz mês do orgulho, em português). Em seguida, no seu Twitter Amybeth revelou: “Bem, eu acho que acidentalmente eu me assumi hahaha. Feliz mês do orgulho, amores”.

Well, I think I just accidentally came out hahaha happy pride month lovelies🏳️‍🌈❤️ — Amybeth (@AmybethMcnulty) June 17, 2020

