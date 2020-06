5 motivos para assinar o Amazon Prime, um dos serviços de streaming que mais crescem no país

Os custos da TV a cabo não estão mais cabendo no orçamento de muitas famílias. Com isso, quem cresce em ritmo acelerado no mercado são os serviços de streaming de filmes. Um que tem se destacado é o Amazon Prime, que conta filmes e séries renomadas, lançamentos recém-saídos dos cinemas, preço abaixo do cobrado pela concorrência e, o melhor, vantagens para quem costuma de comprar online, como frete grátis. Confira 5 motivos para assinar a Amazon Prime e nunca mais trocar.

1. Preço

No Amazon Prime Video não é preciso fazer nenhuma matemática nem se preocupar com qualidade, pois o único pacote que há oferece a melhor resolução e custa apenas R$ 9,90 — mais barato que "quando a Netflix era boa". Quem ainda não tem muita certeza se o Prime Video é bom ou não, pode testá-lo por 30 dias grátis — e se você quiser economizar ainda mais, pode pagar R$ 89,90 pela assinatura anual, um desconto de 25% em relação ao pagamento mensal.

2. Filmes e séries

O Amazon Prime Video está repleto de produções premiadas. A Amazon não produz séries nem filmes com a mesma velocidade que a Netflix, mas isso nem de longe é um problema — pelo contrário. Com mais tempo para trabalhar roteiro, produção e pós-produção, o conteúdo original da Amazon chega para o público com muito mais qualidade que os lançados pela Netflix.

3. Estreias do cinema

O filmes do cinema chegam primeiro no Amazon Prime. Se você não é fã de séries e gosta mesmo é de assistir a um bom filme, de preferência aqueles blockbusters que estavam há pouco no cinema, não tem problema. O Amazon Prime Video é o que mais investe na aquisição de filmes produzidos por estúdios externos e que deixaram as salas de exibição há pouco tempo. Pode comparar.

4. Streaming de música, jogos e e-book do kindle

Sejamos sinceros: o Spotify é ótimo. Mas em comparação com o Amazon Prime perde de longe. O catálogo de música pode até ser maior, mas na Amazon você ainda leva streaming de jogos e uma lista enorme de e-book grátis incluídos todos os meses para baixar.

5. Frete grátis

Filmes, séries, jogos, músicas e livros incluídos no mesmo pacote. Se isso ainda não te convenceu, saiba que os assinantes do Amazon Prime também tem milhares de produtos com frete grátis incluídos no site de comércio eletrônico da Amazon. Se você é comprador assíduo (ou casual) a economia pode ser enorme.