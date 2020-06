A série documental da Netflix na qual podemos saber mais sobre batalhas, castelos e Vikings

Para quem gosta de se aprofundar na história britânica repleta de batalhas, castelos e também influenciada pelos “Vikings”, a Netflix tem uma ótima série documental.

Trata-se da segunda temporada de “Secrets of Great British Castles”, na qual o historiador Dan Jones explora as histórias por trás de seis dos castelos mais famosos da Grã-Bretanha: Edimburgo, Cardiff, York, Leeds, Lancaster e Arundel.

No terceiro capítulo somos apresentados as batalhas e disputas que acontecem em York, onde os “Vikings” fizeram as leis e costumes por mais de 200 anos.

Confira o trailer: