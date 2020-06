PC Siqueira deleta canal do YouTube e tranca conta do Instagram em meio a acusações

PC Siqueira deletou seu canal do YouTube, "maspoxavida", na tarde desta terça-feira (16). Ele também deixou a conta do Instagram em modo privado, restringindo o acesso de novos seguidores.

O canal, que existe desde 2010, foi apagado após Siqueira prestar depoimento na 4ª Delegacia de Proteção à Pessoa da DHPP, em São Paulo. A polícia civil investiga a veracidade de uma suposta conversa do youtuber, após uma conta do Twitter publicar um vídeo de mensagens de teor pedófilo que teriam sido trocadas entre PC Siqueira e a mãe de uma criança.

Veja também:

Ator de Harry Potter se transforma em Trump para interpretar presidente em minissérie

MPF denuncia Sara Winter por injúria e ameaça contra Alexandre de Moraes

Após as acusações, PC Siqueira fez uma publicação no Instagram em que disse ser vítima de fake news e apontou elementos no vídeo que comprovariam que a troca de mensagens seria falsa. “Fui pego de surpresa ao ver meu nome sendo utilizado por uma articulação criminosa, que tentou me acusar de algo terrível, que jamais cometi ou cometeria”. No entanto, no domingo, ele apagou a publicação.