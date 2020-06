Nintendo anuncia 'New Pokémon Snap', sequência de jogo de fotografia do N64

Um dos spin-offs mais marcantes da franquia Pokémon terá uma sequência, finalmente, 21 anos depois de seu primeiro e único título. “New Pokémon Snap” traz ao Nintendo Switch a experiência de fotografar as criaturas em seus habitats naturais.

O jogo de fotografia, num primeiro olhar, pode não ser muito atrativo, mas foi marcante em 1999, ao mostrar no Nintendo 64 as primeiras renderizações em 3D de muitos dos personagens. Considerando que, no fim dos anos 1990, a franquia dominava o mundo do entretenimento, a possibilidade de passear por uma ilha admirando as diferentes criaturas prendeu a atenção dos fãs. Veja o trailer do novo título (em inglês):

That’s right, Trainers—#PokemonSnapIsBack! #NewPokemonSnap is an all-new adventure inspired by the classic Nintendo 64 game. Grab your camera, and get ready to photograph Pokémon while exploring beautiful islands on Nintendo Switch! https://t.co/7lqjl7saf0 pic.twitter.com/p6oJgmwZ8d — Pokémon (@Pokemon) June 17, 2020

Com o novo jogo, ainda sem data de lançamento, a expectativa é que esse universo seja expandido, com muito mais pokémons para serem encontrados, fotografados e catalogados na “Photodex”. No título anterior, apenas 63 das 151 criaturas da primeira geração estavam disponíveis.

“New Pokémon Snap” foi anunciado em evento do The Pokémon Company na manhã desta quarta-feira (17). A marca, que une a Nintendo e a desenvolvedora Game Freak, também mostrou um aplicativo para ajudar crianças pequenas a escovarem os dentes, além de "Pokémon Café Mix", um jogo de puzzles para celulares e Switch, e novidades do consolidado “Pokémon Go” e do DLC de “Pokémon Sword & Shield”, lançado hoje.