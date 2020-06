Covid-19: Ex-polegar continua na UTI, mas grava vídeo e diz que está vencendo a doença

O ex-vocalista do grupo Polegar Alan Frank Schlang, 47 anos, continua internado na UTI do hospital Albert Einstein se recuperando do coronavírus, mas fez uma postagem no Instagram dizendo que se sente melhor, embora continue respirando com ajuda de oxigênio.

Bastante enfraquecido, Alan, que ficou entubado por pelo menos 6 dias, disse que já perdeu a noção do tempo que está no hospital e que está tendo que reaprender a comer, falar e andar. “Não é fácil, mas eu tô vencendo, graças a toda equipe maravilhosa que vem cuidado de mim e principalmente à oração de todos os amigos. Muito obrigado, gente”, disse

Veja a declaração do ex-polegar: