Ator de Harry Potter se transforma em Trump para interpretar presidente em minissérie

Brendan Gleeson, que interpreta o professor Alastor Moody na saga Harry Potter, passou por uma transformação incrível para interpretar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na minissérie "The Comey Rule".

Veja também:

Nintendo anuncia ‘New Pokémon Snap’, sequência de jogo de fotografia do N64

Parques da avenida Paulista podem ser concedidos à iniciativa privada

Na noite desta terça-feira (16), foi divulgada a primeira imagem de Gleeson caracterizado pelo papel, em que ele aparece de perfil e já é possível notar as semelhanças com Trump. Confira:

Brendan Gleeson como Donald Trump / Divulgação

A minissérie de quatro episódios é produzida pela Showtime e conta a história dos conflitos envolvendo Trump e o ex-diretor do FBI, James Comey (Jeff Daniels), que foi demitido pela Casa Branca por investigar suposto envolvimento da Rússia na campanha do presidente. A produção é baseada no livro "A Higher Loyalty", escrito pelo próprio Comey. A data de estreia ainda não foi divulgada.

Além disso, o elenco também conta com Kingsley Ben-Adir, de Peaky Blinders – como Barack Obama – Holly Hunter, de Batman vs. Superman e Michael Kelly, de House Of Cards.