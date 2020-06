Anitta critica ataques racistas a Ludmilla: 'criminosos que se dizem meus fãs'

Anitta condenou os ataques racistas a Ludmilla nesta terça-feira (15). Após divulgar um vídeo expondo áudios e mensagens de desentendimento entre as duas, Ludmilla recebeu comentários de internautas que a chamavam de "macaca" e "neguinha nojenta".

Alguns desses perfis são de fãs de Anitta, com fotos ou o nome da cantora na conta. "Criminosos covardes que se dizem meus fãs estão propagando mensagens de racismo e injuria racial nas redes sociais. Já disse e repito – isso é abominável e inadmissível", escreveu, sem citar o nome de Ludmilla.

Veja também:

Ludmilla expõe áudios e conversas que detalham briga com Anitta

Ludmilla é alvo de comentário racista após expor briga com Anitta

"Minha equipe já está apurando tais perfis que até então não foram identificados como membros de nenhum fã clube do nosso registro. Mas não me calarei ou me acomodarei frente a esses absurdos que tenho lido e que estão chegando até mim. Quem fez isso vai pagar pelo que fez. E quem pensar em fazer, saiba que a justiça vai atrás de você também", completou Anitta.

A cantora também disse que acionou advogados e especialistas em crimes de internet. "Racismo não. Racismo é crime".