'Música na Band Live' apresenta show exclusivo de Amado Batista nesta sexta

O Música na Band Live desta sexta-feira (19) exibe um show exclusivo de Amado Batista, a partir das 22h45. No repertório estarão grandes sucessos que marcaram os 45 anos de carreira do cantor, como “Princesa”, “Secretária”, “Chance”, “Separação”, “Golpe Fatal”, “Folha Seca”, “Larga Tudo e Vem Correndo”, “Da Porta Pra Fora”, entre outros.

Amado Rodrigues Batista nasceu em fevereiro de 1951 em uma fazenda de Davinópolis, em Goiás. Seu primeiro disco foi lançado em 1975, mas não obteve muito sucesso. No ano seguinte, gravou um compacto simples com duas músicas em parceria com Reginaldo Sodré e conseguiu vender mais de 100 mil cópias, colocando a música “Desisto” nas paradas de sucesso.

De lá para cá, se consolidou no cenário musical com um estilo próprio, unindo o tom melódico da Jovem Guarda com a sonoridade das modas de viola. A força de suas canções superou todas as tempestades musicais que o mercado passou ao longo de todos esses anos.

Em 2019, o artista lançou o CD e DVD “Amado Batista – 44 Anos”, que contou com as participações especiais de seu filho, Rick Batista, Simone & Simaria, Kell Smith, Jorge (da dupla Jorge & Mateus) e Moacyr Franco.

Música na Band Live vai ao ar nesta sexta-feira, às 22h45, na tela da Band, com apresentação de Larissa Erthal e Marcelo Café. O público também pode acompanhar a transmissão pela Band FM.