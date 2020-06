5 séries da Netflix que são cheias de surpresa

​Você está procurando uma boa série na Netflix? Então fique atento a esta lista, porque Metro Jornal selecionou cinco opções disponíveis na plataforma de streaming.

Séries da Netflix que são surpreendentes

I Am Not Okay with This

Syd lida com as turbulências do ensino médio, um drama familiar e um crush não correspondido pela sua melhor amiga enquanto tenta controlar seus crescentes superpoderes.

Locke & Key

Após a morte do pai, três irmãos mudam-se com a mãe para a mansão ancestral do pai, onde descobrem chaves mágicas que desbloqueiam poderes… e segredos.

Não Fale com Estranhos

Quando uma mulher desconhecida faz uma declaração bombástica sobre sua esposa, Adam Price se vê envolto em um mistério e tenta desesperadamente encontrar respostas.

Ragnarok

Em uma cidade norueguesa envenenada pela poluição e abalada por geleiras derretendo, o fim dos tempos parece real. Só uma lenda poderá combater um mal antigo.

Toy Boy

Após anos de prisão, um stripper ganha liberdade condicional e tenta provar, antes do novo julgamento, que sua amante armou para incriminá-lo pelo assassinato do marido.