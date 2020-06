Veja fotos da casa que Taís Araujo e Lázaro Ramos estão vendendo no Rio

O casal de atores Taís Araujo e Lázaro Ramos resolveu colocar à venda sua casa no Humaitá, no Rio de Janeiro, uma residência de dois andares com 695 metros quadrados, piscina e vista privilegiada para o Cristo Redentor.

A luxuosa mansão possui 4 suítes, sala em três ambientes, escritório, sala de TV, quarto de hóspede, espaço gourmet e vaga para quatro carros.

O preço estimado para a venda é de R$ 5,9 milhões.

Veja as fotos da casa: