Um filme mais que necessário para o momento atual, 'Bacurau' terá exibição gratuita no YouTube

Bacurau foi um dos filmes mais comentadas do ano passado e não por acaso. O longa reflete questões políticas e sociais. Há ainda quem interprete o filme como uma crítica a interferência norte-americana no Brasil.

Seja qual for a interpretação, Bacurau é um filme mais que necessário para refletir os dias atuais e terá exibição gratuita às 20h canal da rede Telecine para comemorar o Dia do Cinema Brasileiro, que será celebrado na próxima sexta (19).

O longa de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles venceu o Prêmio do Júri do Festival de Cannes e ainda conquistou os troféus de "Melhor Filme" e “Melhor Direção” no Festival de Munique e no Festival de Lima.

Confira o trailer de Bacurau: