Escorpião é o signo do elemento Água mais misterioso e intenso do zodíaco. Por isso, sua energia oculta e revela aspectos emocionais que podem ser identificados nas tramas mais fortes.

Confira os filmes mais escorpianos e para maiores da Netflix:

Dry Martina

Caracterizado por ser um signo sensual e sexual, é impossível o escorpiano não ser relacionado a uma protagonista intensa e sexy. Em “Dry Martina” somos apresentados a uma cantora famosa que, após sua última separação amorosa, perdeu a capacidade de cantar e de desfrutar de sexo. No entanto, uma viagem ao Chile pode mudar tudo.

Elisa e Marcela

O escorpiano é sensível, mas vive seus amores de maneira extrema. Neste filme as protagonistas precisam de muita estratégia e coragem para viver um amor proibido. Ambientada em 1910, Elisa e Marcela driblam as regras locais para poderem se casar, forjando documentos de um parente falecido e se passando por homem, mas o segredo não durará por muito tempo.

Garota Exemplar

Os escorpianos são inteligentes, mas também vingativos. Muitas das suas feridas emocionais podem ser curadas com atitudes controversas, já que possuem um instinto de sobrevivência que é ativado quando se sente ameaçado.

Na trama, Amy Dunne desaparece no dia do seu aniversário de casamento, deixando o marido Nick em apuros. Com o apoio da sua irmã gêmea, Margo, Nick tenta provar a sua inocência e, ao mesmo tempo, procura descobrir o que aconteceu com Amy.