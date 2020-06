‘O Poço 2’: continuação do filme de sucesso deve ser rodada em breve; saiba mais

Segundo Galder Gaztelu-Urrutia, o diretor de O Poço — um dos filmes mais vistos da Netflix —, o sucesso inesperado do filme fez com que um novo projeto esteja sendo considerado pela plataforma.

De acordo com ele, há grandes chances de O Poço ganhar uma sequência, a qual deve contar a origem da prisão. As conversas sobre a segunda parte estão acontecendo, e as novidades deverão ser divulgadas em breve.

Contudo, a Netflix ainda não se pronunciou sobre o tema. É preciso esperar e torcer para que as previsões de Gaztelu-Urrutia se concretizem em breve.

Saiba mais sobre O Poço, já disponível na Netflix

Dentro de um sistema prisional vertical, os presos são designados para um determinado nível e forçados a racionar alimentos a partir de uma plataforma que se move entre os andares. O Poço é uma alegoria social sobre a humanidade em sua forma mais sombria e faminta.