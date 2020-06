Netflix vai doar R$ 25 milhões a ONGs que ajudam artistas e empresários negros

A Netflix anunciou que vai doar US$ 5 milhões (R$ 25 milhões) a ONGs que apoiam artistas e empresários negros nos Estados Unidos.

De acordo com a revista Variety, o dinheiro será destinado a Guetto Film School, para cineastas negros, a Know Your Right Camps, que organiza iniciativas de ativismo, e a Black Public Media, que ajuda na distribuição do trabalho de artistas de diversos setores.

Além disso, a Netflix também doará para iniciativas que financiam projetos e a educação de jovens negros, como a Project Involve, The Posse Foundation e The Girls Code.

"O principal papel que temos na luta contra a injustiça e o racismo é prover conteúdo importante como 'Olhos que Condenam', por exemplo", afirmou o CEO da Netflix, Reed Hastings. "Estas doações são um passo adicional neste sentido"