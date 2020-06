Segunda temporada de The Umbrella Academy tem imagens reveladas

A revista Entertainment Weekly divulgou nesta terça-feira as primeiras imagens da segunda temporada de The Umbrella Academy.

De acordo com a revista, os novos episódios se passam na década de 60 na cidade de Dallas e novos personagens são apresentados ao público.

A série é baseada na HQ criada por Gerard Way e conta a história de uma família com poderes especiais que volta a se reunir após a morte do pai adotivo.

A nova temporada terá 10 episódios e chega na Netflix em 31 de julho.