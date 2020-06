Netflix: 5 séries sobrenaturais que vão tirar seu sono à noite

​Você está procurando uma boa série na Netflix? Então fique atento a esta lista, porque Metro Jornal selecionou cinco opções disponíveis na plataforma de streaming.

Séries sobrenaturais na Netflix

Drácula

A lenda do Conde Drácula se transforma com novas histórias, que dissecam os crimes sangrentos do vampiro e revelam as suas maiores fraquezas.

Hemlock Grove

Segredos são apenas uma parte do quotidiano da pequena cidade de Hemlock Grove, mas os mais sinistros estão à vista de todos.

Luna Nera

Na Itália do século 17, uma adolescente descobre o seu destino em uma família de bruxas, mas o pai do seu namorado planeja capturá-la por bruxaria.

A Maldição da Residência Hill

Entre o passado e o presente, uma família dividida confronta memórias assustadoras do antigo lar e dos eventos aterrorizantes que os expulsaram de lá.

A Ordem

Para vingar a morte da mãe, um universitário entra para uma ordem secreta e acaba no meio de uma guerra entre lobisomens e adeptos das artes das trevas.